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جامعة طيبة تستعرض تطورات الابتكار في المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - الاثنين - 22 أبريل 2024

Mon - 22 Apr 2024

مكة - المدينة المنورة

من الحضور       (مكة)

من الحضور       (مكة)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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