شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون الدفاعي المشتركة.

كما ناقش الجانبان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، ومناقشة الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.