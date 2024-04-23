تراند اليوم : شاهد: شرطي أمريكي يطارد لص اختبأ داخل مبنى ويطلق النار عليه

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة وهي تطارد مشتبهًا به في سرقة سيارة داخل قاعة مزدحمة وتطلق عليه الرصاص في واشنطن.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن المشتبه به، يبلغ من العمر 41 عامًا، ورفض الامتثال للشرطة وركض إلى قاعة البنغو المزدحمة أثناء مطاردته من قبل كلب الشرطة .

وحذر الشرطي المشتبه به من أنه سيُطلق النار عليه وبعدها أرسلت الكلب نحوه، لكن اللص صوب مسدسًا نحو الضباط.

وأطلق الشرطي عدة طلقات على "وودز" فسقط على ركبتيه في مدخل الحمام أمام الزبائن المرعوبين، وهو يتلوى من الألم، وأمرته الشرطة بعدم التحرك.

وبعد أن توقف وودز عن الحركة، قامت الشرطة بسحب جثته إلى خارج القاعة حتى وصول خدمة الطوارئ. وأعلن الطاقم الطبي وفاة وودز في مكان الحادث.