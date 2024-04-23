شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يومياً على الريق.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البقدونس غني بالفيتامينات ويمنع انتشار الأورام الخبيثة ويحافظ على صحة الكبد وفوائد أخرى لا تخطر على البال.. تعرف عليها

الكبد هو عضو مهم ويلعب دورًا في عمليتي هضم وامتصاص الدهون، إضافة لدوره في معالجة الدم القادم من المعدة والأمعاء بما يتضمن تحطيم مواد معينة وإبقائها بمستويات مناسبة، إضافة إلى تشكيل مغذيات جديدة يحتاجها الجسم.

وكما هي الحال مع بقية أعضاء الجسم، يحتاج الكبد لعناية ورعاية خاصة لضمان بقائه متعافياً وقادراً على إتمام وظائفه بشكل فعال. وأول طرق العناية هذه تأتي من اختيار الأطعمة المفيدة والمناسبة لصحة الكبد ومنها البقدونس.

يمتاز البقدونس بفعالية صحية كبيرة عدا عن كونه مكون هام لتحضير أشهى الأطباق، فهو غنية بالمركبات النباتية التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان. وقد كشفت دراسات عدة أن نبات البقدونس فعال بدرجة كبيرة في تقليل قدرة الخلايا السرطانية على الإنتقال والانتشار في الجسم بفضل محتواه من المركبات المثبطة للسرطان مثل أكسيد النيتريك.

ويسهم البقدونس في حماية الكبد وتعزيز صحته بوسائل عدة، نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

ما هي فوائد البقدونس للكبد

يحتوي البقدونس على مركبات الفلافونويد القوية، والتي تمنع انتشار الأورام الخبيثة، كما تزيد من الإنزيمات المضادة للأكسدة في الدم وتقليل إصابة الأنسجة بالتلف بسبب الجذور الحرة والتهابات الجسم. وتساعد هذه المركبات أيضاً في تثبيط إنتاج حمض اليوريك ما ينعكس إيجاباً على صحة الكبد.

والمعروف أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم يمكن أن يؤدي لمشاكل صحية عدة منها النقرس، ومرض السرطان. وتناول البقدونس يساعد في خفض حمض اليوريك من خلال تثبيط إنتاج أكسيد الزانثين في الكبد. ويساهم إنزيم الكبد الرئيسي في عملية استقلاب المركبات لإنتاج حمض اليوريك.

كذلك يساعد البقدونس في تقليل الصدمة المرتبطة بالحاجة لزرع الكبد، ويُستخدم في بعض الدول لعلاج مرض السكري بفضل خصائصه الداعمة للكبد وقدرته العالية على منع الأكسدة.

كما أن البقدونس غني بالفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن كالزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تحد من سمية الكلى والكبد، وتمنع الضرر التأكسدي .ويسهم البقدونس في تنظيف الكبد من السموم، وتقليل مستويات السكر والصوديوم، وتركيزات حمض اليوريك، وإنزيمات الكبد المؤكسدة التي تنتج تلف الأنسجة لدى مرضى السكري .

تأثير الأطعمة المرة على الكبد

على الرغم من طعمها غير المحبب للبعض، إلا أن الأطعمة التي تمتاز بمرارتها مثل البقدونس والريحان وجذور الهندباء لها دور كبير في تدعيم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتحديداً صحة الكبد.

ويسهم البقدونس في زيادة مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيسي في الكبد، ودعم الأنزيمات الأخرى المضادة للأكسدة. وبحسب الدراسات، فإن للبقدونس قدرة فائقة على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، كما يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد والضرورية لهضم الدهون في الأمعاء. ويؤدي النقص في هذه العصارة المهمة لسوء الهضم، ونمو الجرثومات، والإضطرابات الهرمونية، فضلاً عن تراكم السموم في الجسم والكبد.