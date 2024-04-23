تراند اليوم : شاهد: فتاة أجنبية غير مسلمة تكشف سر حبها في ارتداء العباءة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فتاة أجنبية ترتدي العباءة وتمشي بها في شارع عام، وعندما استوقفها شاب وسألها هل هي مسلمة أجبته بـ "لا".

وخلال الفيديو يسأل الشاب الفتاة إذاً لما ترتدي العباءة؟، لترد عليه:" أحب أن أكون محتشمة، وأشعر أنني أميرة عندما أرتديها".

ووجه لها سؤالاً آخر إذا كانت متدينة، فردت قائلة:" نعم أنا متدينة تربيت كفتاة مسيحية، والآن أحب ثقافة المسلمين، ولدي اهتمام الآن في استكشاف هذه الثقافة".

وسألها الشاب هل تظنين بأنك ستدخلين الإسلام؟، فردت قائلة:" هناك احتمالات دائماً، وأنا متفتحة لذلك، إن شاء الله من يعلم".