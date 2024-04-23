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شابة أجنبية ترتدي العباءة وتعبر عن تقديرها للثقافة الإسلامية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة أجنبية ترتدي العباءة وتمشي بها في شارع عام ، حيث استوقفها شاب وألقى عليها بعض الأسئلة المتعلقة بمظهرها .

وخلال الفيديو سأل الشاب الفتاة لما ترتدي العباءة؟ ، لترد عليه : ” أحب أن أكون محتشمة ، وأشعر أنني أميرة عندما ارتدايها”.

ووجه لها سؤالاً آخر إذا كانت متدينة ، فردت قائلة:” نعم أنا متدينة تربيت كفتاة مسيحية ، والآن أحب ثقافة المسلمين ، ولدي اهتمام الآن في استكشاف هذه الثقافة”.

كما طرح الشاب سؤالاً عما إذا كانت تفكر في الدخول إلى الإسلام ؟ ، فأجابت الفتاة : “هناك احتمالات دائماً ، وأنا متفتحة لذلك ، إن شاء الله من يعلم ” .

وتفاعل الرواد مع المقطع بشكل كبير ، حيث أشادوا باحترام الفتاة للثقافة الإسلامية ورغبتها في استكشاف الدين الإسلامي .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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