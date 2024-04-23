تعزيز الابتكار الوقفي بهاكاثون تحدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، على هامش منتدى ومعرض العمرة والزيارة،هاكاثون «تحدي وقف»، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الوقفي بالمملكة.

وتأتي الفعالية جزءا من جهود الهيئة العامة للأوقاف في تطوير القطاع الوقفي، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويمثل الهاكاثون الذي ينفذه مركز الريادة الوقفي الذراع المعرفي للهيئة، فرصة للمبتكرين ورواد الأعمال لتطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع عمل، تسهم في تقديم حلول نوعية ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع، وابتكار منتجات تنموية في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، والسقيا والمساجد والتعليم والإسكان والفئات الأشد حاجة.