تراند اليوم : أغرب شكوى في الكويت.. متعاطي يشكو مروج مخدرات للشرطة بتهمة الغش في البضاعة!

صحيفة الخليج 365: تابعت الأجهزة الأمنية في الكويت، بلاغاً هو الأول من نوعه، إذا قدم متعاطي مخدرات بلاغاً ضد تاجر واتهمه بغش المواد المخدرة.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تقدم مدمن بشكوى ضد تاجر مخدرات بعدما اشترى من الأخير كمية مخدرات بقيمة 300 دينار كويتي، ثم ثبت بعدها أنه مخلوط معها ورق شجر، وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 مايو لنظر الشكوى.

وأشار المتعاطي في المحضر، أنه عندما تناول المخدرات التي اشتراها منه "لم يحدث له شيء".

نصبت رجال المباحث في الكويت كميناً لتاجر المخدرات تم ضبطه وتفتيش منزله، وعثروا على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع.

واعترف تاجر المخدرات، في التحقيقات، أنه خلط المواد المباعة للمتعاطي بورق الشجر لزيادة الكمية له وتوفيرها لبيع أكبر كمية.

وتمت إحالة تاجر المخدرات إلى النيابة العامة، حيث وجهت للشاكي تهمة التعاطي.