تراند اليوم : رخيص الثمن وشائع الاستخدام.. الكشف عن اسم "عقار" يطيل العمر ويكافح الشيخوخة

صحيفة الخليج 365: توصل فريق من العلماء، إلى أن عقار "ميتفورمين"، الأكثر شيوعا لمرض السكري النوع الثاني وقيمته 20 سنتا، يمكن أن يكون المفتاح للعيش لفترة أطول.

وقال فريق من علماء TAME، إن الدراسات أظهرت بالفعل أن "ميتفورمين" يمكن أن يؤخر الشيخوخة لدى الحيوانات. وقد يؤثر أيضا على عوامل الشيخوخة الأساسية التي تكمن وراء العديد من الحالات المرتبطة بالعمر لدى البشر.

ويتمثل الهدف النهائي في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على العقار لعلاج الشيخوخة، "للإشارة إلى أنه يمكن "علاج" الشيخوخة".

وقال الدكتور ستيفن أوستاد، كبير المستشارين العلميين في الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة: "لا أعرف ما إذا كان "ميتفورمين" يزيد من عمر الإنسان، ولكن الأدلة الموجودة تشير إلى أنه قد يفعل ذلك بشكل جيد".