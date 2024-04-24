تراند اليوم : شاهد.. ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يزور قصر المنتزه في الأسكندرية الذي كان مقر سكن عائلته

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة زيارة ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني، لقصر المنتزه بالأسكندرية في مصر، والذي كان مقر السكن الأساسي لعائلته الملكية، حينما كان ملكاً على مصر والسودان.

ويعيش أحمد فؤاد الثاني، حالياً في سويسرا، حيث يحرص على زيارة مصر من وقت لآخر، ولديه جواز سفر مصري.

ولا يحمل أحمد فؤاد الثاني أي ألقاب ملكية، لكن مكتوب تحت خانة الوظيفة في جواز سفره ملك مصر السابق.

والملك أحمد فؤاد الثاني، هو أحد أفراد أسرة محمد علي، حكم رسميًا باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 عندما تم خلعه.