شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينقذ حياة 4 محتجزين قبل أن يجرف السيل مركبتهم بوادي الجعبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد بطولي عظيم، تمكن المواطن عايض دغش الأكلبي من إنقاذ حياة 4 محتجزين في اللحظات الأخيرة قبل أن يجرف السيل مركبتهم بوادي الجعبة بمركز الجعبة غرب بيشة مساء اليوم.

وظهر المواطن عايض الأكلبي في مقطع فيديو وهو يقود مركبته وسط السيل بوادي الجعبة، وحمل 4 محتجزين داخل مركبته مستخدما شيولا خاصة به وانقذهم من السيل.

وقال المواطن الأكلبي لـ عكاظ، أنه بلغه وجود محتجزين وسط سيول قوية فلم يكن بإمكانه سوى التحرك لإنقاذهم.

وأضاف الأكلبي في حديثه إن ما حدث بفضل الله وتوفيقه، وإنه واجب ديني ووطني وإنساني.