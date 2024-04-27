شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة بشأن واقعة التسمم بالرياض : تماثُل 6 حالات للتعافي وخروج حالتَيْن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎‎أكد متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبد العالي في تصريح له حول واقعة حالات التسمم الغذائي أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أسفر عن تقليل مخاطر الإصابة، والوصول لمعظم الحالات.

وقال العيد العالي عبر حسابه الرسمي على موقع اكس :”نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله. “

‏وأضاف”التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.

‏كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية”.

‎وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي، موضحة أنها تلقت مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هــ، الموافق 25 إبريل 2024م، بلاغًا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، مصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع