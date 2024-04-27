برنامج لرفع مستوى المخرجات السياحية في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع مستوى المخرجات السياحية لمواءمة المتطلبات المستقبلية للسياحة البيئية، دشنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية البرنامج التأهيلي في الإرشاد السياحي البيئي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية بنسخته الثانية، وبمشاركة أكثر من 25 متدربا ومتدربة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية، وبناء مهارات الإرشاد السياحي، وتطبيقات عملية ونظرية تمثلت في عدد من الدورات التدريبية وهي: دورة مهارات الإرشاد السياحي، التي تعزّز المعرفة بقطاع السياحة والجهات الرئيسة، وبناء عمق معرفي عن الجولات السياحية، واكتساب مهارة البحث والمهارات الإرشادية التي تمكنهم من تقديم جولات ممتعة، وصنع تجارب لا تنسى، واكتساب وتطوير مهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم.

وأكدت الهيئة أنها تتطلع إلى إثراء تجربة زوار محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، ورفع مستوى المخرجات السياحية لمواءمة المتطلبات المستقبلية للسياحة البيئية، ووضع خطط ملائمة لمنح السائح تجربة سياحية قيمة، باختلاف الفئات العمرية والجنسيات والخلفيات الثقافية القادمة من كل أنحاء العالم.

أهداف البرنامج