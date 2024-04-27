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مناقشة تأثيرات الويب 3 وتقنيات الذكاء الاصطناعي اجتماعيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش منتدى أوتر إيدج للابتكار في الويب 3، الذي نظمته شركة أنيموكا براندز، وشركة أيدج أوف، تأثيرات الويب 3 وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الاقتصادية والمجتمع، وذلك بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» الدكتور منير الدسوقي، ومُشاركة نخبة من الخبراء والمختصين حول العالم.

ويأتي تنظيم المنتدى في العاصمة الرياض، نتيجة النهضة التقنية الكبيرة التي تشهدها المملكة وتبنيها لصناعات الابتكار في تطبيقات الويب 3 التي تعتبر الجيل الجديد من شبكة الويب العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر، أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزا للعبة، مؤكدا أن الألعاب في السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا في جميع أنحاء العالم.

وقال «نعتقد أن الألعاب ليست فقط للترفيه؛ ولكن كمنصة قوية للتماسك الاجتماعي، والابتكار والتمكين من خلال المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية مثل تنظيم كأس العالم للرياضات الالكترونية الذي سيقام في الرياض خلال الصيف المقبل، ويمثل حدثا مهما لجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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