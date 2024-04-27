منصة «أبدع» تعزز الإبداع والتعبير الثقافي السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى منصة «أبدع» لتقديم جميع التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين السعوديين، لتمكينهم من مزاولة وممارسة الأنشطة الثقافية السعودية، والإسهام في بناء مستقبل معزز بالإبداع والتعبير الثقافي السعودي. وتعنى المنصة، بتعزيز إسهام القطاع الخاص في خدمة النشاط الثقافي السعودي، من خلال توفير التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مختلف القطاعات الثقافية، وإيجاد قطاع ثقافي متطور يسهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية المملكة 2030، علاوة على وضع معايير للقطاع الثقافي من خلال تقديم منصة رقمية موحدة تسهل من الممارسات الثقافية.

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