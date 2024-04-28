معالجة 993 مليار عنصر تشوه بصري

عالجت وزارة الشؤون البلدية والإسكان ممثلة في أمانات وبلديات المناطق والمحافظات والمراكز ضمن برنامج الحلول السريعة نحو «الترليون» (993.109.149.73) عنصر ومتر مربع وطولي من التشوهات البصرية في المناطق خلال الـ 12 شهرًا الماضية لعام 2023.

جاء ذلك في أحدث احصائية صادرة من الوزارة، كان من أبرز التشوهات التي عولجت سريعا لـ13.121.787.56 مترًا مربعًا وطوليًا من حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإزالة 68.633.00 سيارة ومركبة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين في المناطق والمحافظات.

المنظر العام

تم إصلاح وصيانة 10.667.794.50 مترًا مربعًا من حفر الشوارع وإصلاح 2.453.993.06 أمتار طولية من الأرصفة المتهالكة في شوارع وميادين مدن وقرى المملكة. وكذلك إصلاح 714.079.00 عمود وفانوس إنارة، وتسوير 431.189.00 متر طولى من الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية. كما تم صيانة وإصلاح 105.804.00 لوحة من لوحات أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع.

حدائق ونظافة

تمكنت الأمانات والبلديات من رفع وإزالة 89.050.834.52 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء. ومعالجة 1.769.707.00 حاوية من حاويات النظافة داخل الاحياء. كا تم تقليم وتنسيق وزراعة 36.893.347.00 شجرة وورود في الشوارع الرئيسية والفرعية. في الوقت الذي تم فيه صيانة وإصلاح 135.082.717.90 مترًا مربعًا من الحدائق والمسطحات الخضراء. وإصلاح 7.142.891.00 متر مربع من ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة.

حلول سريعة لمعالجة التشوهات 2023

629.681.00 لوحة دعائية مخالفة تم إزالتها

883.200.75 موقع من الكتابات المشوهة للمظهر العام

68.633.00 سيارة تالفة تم إزالتها من الشوارع العامة

37.466.00 موقع للباعة الجائلين تمت معالجتها

9.063.00 موقع من الاستراحات وأحواش الماشية المخالفة

22.540.00 مظلة وهنجر مخالف تم ازالتها

10.667.794.50 مترًا مربعًا حفر الشوارع تم إصلاحها

2.453.993.06 إصلاح الأرصفة المتهالكة متر طولي

714.079.00 عمود إنارة تم إصلاحه

431.189.00 تسوير الأراضي الفضاء متر طولي

105.804.00 إصلاح لوحات أرقام المباني والشوارع

89.050.834.52 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء

1.769.707.00 حاوية نظافة تمت معالجتها

36.893.347.00 تنسيق وزراعة الأشجار والورود

135.082.717.90 مترًا مربعًا تم إصلاحها الحدائق

7.142.891.00 متر مربع من ملاعب الأطفال تم اصلاحها

الإجمالي

993.109.149.73