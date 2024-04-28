شكرا لمتابعة خبر عن التصريح للخطوط الجوية الصينية ببدء رحلات منتظمة بين المملكة والصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الصينية برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من بكين إلى الرياض وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 6 مايو المقبل، وستصبح 7 رحلات أسبوعيًا بداية من 2 يوليو لهذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

وبمناسبة الإعلان عن تسيير عدد من المسارات الجوية الجديدة مع جمهورية الصين؛ أشار نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة العامة للطيران المدني علي بن محمد رجب إلى أن هذا التعاون جاء ثمرة لزيارة قيادات منظومة قطاع النقل الجوي برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا؛ التي هدفت إلى زيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة الترابط العالمي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للطيران، الهادفة إلى استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة الداعمة للأهداف الطموحة للإستراتيجية؛ التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين – شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن “بيجين” و “جوانزو “و “شينزين” والرياض.

ويأتي ذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و 3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من 16 أبريل 2024، كما قامت بالتصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنجهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل.