تكريم أول دفعة من خريجات البيطرة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا لدور المرأة السعودية ومساهمتها في سوق العمل، كرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء أول دفعة من خريجات كلية البيطرة في المملكة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري 2024، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، وبحضور عدد من المسؤولين، والمهتمين بمجال الطب البيطري.

ويأتي التكريم الذي شمل عددا من الطبيبات البيطريات المتخرجات من جامعة الملك فيصل، تأكيدا لاهتمام الوزارة ومساهمتها في دعم وتمكين المرأة السعودية، ومساهمتها في فتح المجال لتخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، لتشكل إضافة حقيقية، ونقلة نوعية تعزز من دور المرأة في مختلف الميادين، حتى أصبحت شريكا فاعلا في تحقيق رفعة الوطن ونمائه، وحققت العديد من النجاحات في مجالات كافة.

وأوضحت الوزارة أن الطبيب البيطري يعد خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتعزيز الصحة العامة؛ لما له من دور حيوي في الحفاظ على صحة الحيوان والإنسان من خلال تشخيص الأمراض، وتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية، إلى جانب مساهمته في منع انتشار الأمراض الحيوانية والحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير غذاء آمن وصحي للمستهلك، وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان، مشيرة إلى أن الطبيب البيطري يقوم بالعديد من المهام الحيوية التي تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوافدة والمتوطنة، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات، والتصدي للأمراض ومكافحتها.

الجهود البيطرية للوزارة: