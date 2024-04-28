شكرا لقرائتكم خبر تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد القلاعية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة مكة المكرمة مربي الماشية للتقديم عبر منصة نما الالكترونية إلى الحصول على خدمة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك ضمن الحملة الأولى لعام 2024 لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الحملة ضمن الحملات الوطنية الدورية، حيث تستهدف تحصين 500 ألف رأس من المواشي في منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن أعمال التحصين تستمر لمدة شهرين، حيث انطلقت يوم الأحد الماضي.

وبين أن طلب الخدمة يكون من خلال الدخول على «منصة نما» واختيار خدمة «طلب موعد تحصين»، أو زيارة الفرع ووحداته في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية للتنسيق بهذا الشأن.

كما بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة جازان الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية.