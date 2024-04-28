تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد القلاعية في مكة

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وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الحملة ضمن الحملات الوطنية الدورية، حيث تستهدف تحصين 500 ألف رأس من المواشي في منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن أعمال التحصين تستمر لمدة شهرين، حيث انطلقت يوم الأحد الماضي.
وبين أن طلب الخدمة يكون من خلال الدخول على «منصة نما» واختيار خدمة «طلب موعد تحصين»، أو زيارة الفرع ووحداته في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية للتنسيق بهذا الشأن.
كما بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة جازان الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية.
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