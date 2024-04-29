تدشين أسبوع البيئة في عسير

تحت رعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال دشن محافظ تنومة عبدالعزيز بن عبدالله آل عزيز ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد بن مجثل فعاليات أسبوع البيئة 2024، تحت عنوان «تعرف بيتك؟»، بمحافظة تنومة.

حضر الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة مدراء الإدارات والمسؤولين والأعيان، وشهدت مشاركة من نشطاء بيئيين والدفاع المدني والهلال الأحمر. وتم تنظيم الحفل في إطار بيئي يعكس أهمية البيئة والاهتمام بالحفاظ عليها.

وتستمر فعاليات أسبوع البيئة حتى السبت المقبل وتشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة ففي يوم الاثنين سيتم تنظيف منتزه الحيفة بتنومة، وفي يوم الثلاثاء، سيتم تنظيف شاطئ جزيرة ماركا، وفي اليوم التالي سيتم تنظيف منتزه البري بخيبر الجنوب.

كما ستُقام ورش عمل في النماص وأبها، وتُعقد أمسية ثقافية بيئية في قصور أبو سراح بقرية العزيزة وستُختتم الفعاليات بنشاط رياضي في جبال بلسمر يتمثل في رياضة المشي (Hiking).

نشر الوعي

تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (455) الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1439هـ. وتهدف إلى نشر الوعي البيئي في المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بجميع أشكاله وأنواعه.

وتعكس هذه الفعاليات التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين. وتكرس المشاركة الواسعة للنشطاء البيئيين والجهات الحكومية المحلية التعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على المورد الطبيعي، وتأمل الوزارة أن تترك هذه الأنشطة أثرًا إيجابيًا على المجتمع المحلي وتعزز الوعي البيئي لدى الجميع.

أسبوع مهم

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بن مجثل: «هذا الأسبوع البيئي مهم، حيث يسهم في تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في حماية البيئة»، وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية الواسعة في هذه الفعاليات تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والتحول نحو سلوكيات مستدامة.

كما أعرب بن مجثل عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والحضور الكريم مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة للأجيال القادمة.

توعية المجتمع

يذكر أن فعاليات أسبوع البيئة تشكل فرصة لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية، وتعزيز الممارسات البيئية الصحيحة في الحياة اليومية. وتعتبر هذه الفعاليات مناسبة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في المنطقة وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

مشاركة الوزارة

أعرب مدير إدارة البيئة بفرع عسير المهندس علي آل دويرم أن هذا الأسبوع تقيمه الوزارة وفرع عسير ممثل لإدارة البيئة مشارك في تنفيذ المبادرة مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع كان يسمى سابقًا بأسبوع الشجرة وتم تغييره إلى المسمى الجديد أسبوع البيئة، وهنا أهمية لتوعية المجتمع وأهمية الاستدامة في الحفاظ على البيئة، وأهمية دور الأفراد والمجتمع في المساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وذلك من خلال تبني سلوكيات صديقة للبيئة والمشاركة في الأنشطة البيئية المجتمعية.

ومن المتوقع أن تترك فعاليات أسبوع البيئة والمقامة لمدة 7 أيام أثرًا إيجابيًا على المجتمع المحلي، وأن تسهم في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة.