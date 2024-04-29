شكرا لقرائتكم خبر نوع التسمم الغذائي في حادث الرياض لا يزال غامضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير التنفيذي لجمعيه «وعي» لصحة المجتمع رياض العنزي لـ «مكة» أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول نوع التسمم بالتحديد الذي حدث قبل أيام في الرياض وأعلنت عنه وزارة الصحة، وأنهم بانتظار تأكيده من الجهات المختصة.

وأضاف «مبدئيا هناك توقعات بأنه «التسمم الوشيقي» والذي يحدث عادة من تناول سموم بكتيريا معينه تتواجد في الأطعمة الملوثة».

وأشار إلى أنه مع تطبيق الاحترازات الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة لا يوجد ما يستدعي القلق، مؤكدا أنه من الأفضل تناول الطعام المطهو في المنزل ويجب عند الذهاب للمطاعم تحري الأكثر موثوقية بالنظافة منها، كما يجب أن تحرص المطاعم على النظافة والتعقيم بشكل مستمر وأن تكون تعاملاتهم مع موردين موثوقين.

حادث التسمم الغذائي

من جانبها أصدرت هيئة الصحة العامة وقاية تقريرا باللغة الإنجليزية بتاريخ 27 أبريل للتعريف بالتسمم الغذائي بكلوستريديوم البوتولينوم ذكرت فيه أن التسمم الغذائي المنقول هو مرض خطير، وربما قاتل، ومع ذلك، فهو نادر نسبيا، وهو تسمم يحدث عادة بسبب تناول طعام ملوث ببكتيريا تفرز سموم عصبية، «سموم البوتولينوم» تتشكل في الأطعمة الملوثة.

الأعراض السريرية

وبحسب التقرير يعتمد العلاج على الأعراض السريرية ولا ينتظر نتائج التحليل المختبري.

وبسبب سميتها العصبية، فإن سموم البوتولينوم لها تأثير على الجهاز العصبي.

كما أن السمة المميزة للتسمم الغذائي المنقول بالغذاء هو الشلل الرخو التدريجي.

من أعراض التسمم الوشيقي: