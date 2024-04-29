المملكة تحمي 370 مليون طفل بالعالم من الشلل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة العربية السعودية خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، لحماية 370 مليون طفل سنويا من شلل الأطفال، ورفع ملايين الأشخاص من حالة الفقر في 33 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم توقيع مذكرة التعاون بحضور المستشار بالديون الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيل غيتس، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية الإسهام في مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمية، ودعم صندوق الحياة وسبل العيش (LLF)، الذي يعد أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط، تهدف إلى رفع الفقر عن الفئات المحتاجة في 33 دولة عضو في المؤسسة الإسلامية للتنمية.

بنود الاتفاقية