دعم جودة إدارة النفايات وفق مبدأ الاقتصاد الدائري

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ويأتي توقيع مذكرات التفاهم، على هامش فعاليات «أسبوع البيئة 2024»، حيث وقعت المذكرة الأولى بين «موان» ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي «مروج»؛ بهدف حماية وتنظيف شواطئ المملكة للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المدن والمجتمعات المحلية، وتشجيع المبادرات والبرامج التطوعية في مجال إدارة النفايات.
ولتعزيز أوجه التعاون في أنشطة إدارة النفايات، والارتقاء بجودتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري؛ وقع «موان» مذكرة تفاهم مع شركة تجمع مطارات الثاني، وتستهدف المذكرة أيضا تنفيذ المبادرات الخاصة بالفرز وتدوير النفايات الناتجة عن أنشطة المطارات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية المحفزة على الممارسات السليمة، والإدارة المستدامة للنفايات.
ووقع مذكرتي التفاهم عن المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله السباعي، فيما مثل مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية «مروج» الرئيس التنفيذي المهندس وائل بوشه، ووقّع المذكرة الثانية مع «موان» ممثلًا لشركة تجمع مطارات الثاني الرئيس التنفيذي علي مسرحي.
أبرز الأهداف:
- الاستغلال الأمثل والمستدام للشواطئ والمناطق الساحلية.
- رفع مستوى الأداء وبناء القدرات الفنية وتبادل لخبرات.
- تشجيع المبادرات والبرامج التطوعية في إدارة النفايات.
- تنفيذ المبادرات الخاصة بالفرز وتدوير النفايات.
- إطلاق البرامج المحفزة على الممارسات السليمة.
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