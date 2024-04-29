ولي العهد يستعرض التطورات مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض أمس الأول، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما حضر من الجانب الكويتي، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والسفير لدى المملكة صباح الناصر.

كما التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.