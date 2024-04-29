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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مشاركون في المؤتمر الدولي لدور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، إلى تصميم مناهج تعليمية ترسخ الاعتزاز بالهوية الوطنية. كما طالبوا بتأهيل عضو هيئة التدريس في الثقافة الأمنية؛ ليسهم في تنمية الوعي لدى الطلاب، من خلال عقد المناقشات الفاعلة حول مخاطر الجريمة والانحرافات السلوكية. وتناولت جلسات المؤتمر الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الوسطية والاعتدال وآليات ووسائل تعزيز الانتماء والتعايش السلمي. ماذا دار في المناقشات؟ تأهيل عضو هيئة التدريس في الثقافة الأمنية.

عقد المناقشات الفاعلة حول مخاطر الجريمة.

التأصيل الإسلامي الصحيح وإيجاد العلاقات الاجتماعية.

التعاطي مع الآخر ضرورة من ضرورات الحياة.

الفكر المتطرف يصل بالناس إلى الاعتداء على الأنفس.

بناء الآليات والمناشط اللاصفية للتطوع والمشاركة.

استثمار شبكات التواصل في الدفاع عن الدين والوطن.

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