تمكين المواهب الوطنية في قطاعي البيئة والأرصاد

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وتضمنت مذكرة التفاهم، الاتفاق على تمكين الموهوبين ورعايتهم في مجالات البيئة، وفق عدة مسارات، تشمل دعم المسابقات الدولية في التدريب والرحلات الدولية للمشاركة في المسابقات العالمية السنوية عالية المستوى، التي تعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وتشمل عدة تخصصات باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يقارب 100 دولة، وتقام بعض هذه المسابقات منذ أكثر من خمسين عاما، إضافة إلى دعم البرامج الإثرائية التي تعقد في الإجازة الصيفية لمدة 3 إلى 4 أسابيع، الهادفة إلى تنمية الإمكانات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية.
كما تضمنت الرعاية، تمكين المشاريع البحثية، ودعم المشاريع البحثية في مجالات البيئة، من خلال برنامج التلمذة، وإتاحة الدخول للمعامل والمراكز البحثية، وتمكين «رابطة موهبة» من سن 18 عاما فما فوق، ممن تم الكشف عنهم كموهوبين، واستفادوا من برامج موهبة خلال مرحلة التعليم العام، وأصبحوا يدرسون بالجامعات أو انضموا -حاليًا- لسوق العمل، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات، وتوفير فرص تدريبية، وتطوير الخريجين، والتدريب التعاوني، والتدريب المنتهي بالتوظيف.
محتويات مذكرة التفاهم:
- دعم المسابقات الدولية في التدريب.
- المشاركة في المسابقات العالمية السنوية.
- دعم البرامج الإثرائية في الإجازة الصيفية.
- تمكين المشاريع البحثية في مجالات البيئة.
- تمكين »رابطة موهبة« من سن 18 فما فوق.
- توفير فرص تدريبية، وتطوير الخريجين.
- التدريب التعاوني، والتدريب المنتهي بالتوظيف.
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