«نسك» أكثر تطبيقات السفر تحميلا في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر تطبيق «نسك» قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في قطاع السفر، بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة، وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ويعود هذا الإنجاز للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.

ويجسد حصول تطبيق «نسك» على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلا في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءا من الرحلة الإيمانية.

وبينت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق «نسك» يمكن مستخدميه من تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم للحرمين الشريفين بسهولة، والاستفادة من عدد متزايد من الخدمات التي يقدمها، ومن ضمنها تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.