شكرا لمتابعة خبر عن العثور على 6 مفقودين ضلوا الطريق أثناء موجة غبار بالأفلاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جمعية الأفلاج للإنقاذ العثور على 6 مفقودين شرق محافظة الأفلاج بعدما ضلوا الطريق أثناء موجة غبار.

وقال محمد أفضل، أحد المفقودين، إنه بعد خروجه من الدوام جاءت موجة غبار فتوقف في الطريق وبعدما قلت الموجة تحرك إلا أنه وجد أنه ضل طريق فشعر شخص آخر معه بالذعر لكن هذا الشعور تبدد عندما تم العثور عليهم، وذلك وفقا لـ”العربية”.

وأكد سالم العرجاني، رئيس جمعية الإنقاذ بالأفلاج، أنه تلقوا بلاغا عن تغيب 6 مقيمين كانوا يعملون في بئر يبعد حوالي 120 كيلو شرق الأفلاج.

وأضاف أنهم فور تلقى البلاغ استعدت فرق التابعة للجمعية وواصلوا عمليات البحث حتى تمكنوا من العثور.