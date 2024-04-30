تخريج الدفعة 11 من طلبة الكلية البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس الأول، حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل الغفيلي.

وقال قائد كلية الملك فهد البحرية إن الدفعة تضم من بين خريجيها عددا من أبناء الدول الشقيقة من البحرين، والأردن واليمن، وموريتانيا.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، ثم ألقى الطلبة نشيد الكلية، وسلمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.