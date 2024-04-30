شكرا لقرائتكم خبر تخريج الدفعة 11 من طلبة الكلية البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل الغفيلي.
وقال قائد كلية الملك فهد البحرية إن الدفعة تضم من بين خريجيها عددا من أبناء الدول الشقيقة من البحرين، والأردن واليمن، وموريتانيا.
بعد ذلك جرى العرض العسكري، ثم ألقى الطلبة نشيد الكلية، وسلمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
عقب ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.
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