محمية الملك سلمان تنفذ مبادرة توعية بيئية للطلاب

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وتضمنت المبادرة إقامة عدة لقاءات توعوية في مدارس مدينة سكاكا و محافظة طبرجل ومنطقة تبوك تضمنت اللقاءات أهمية البيئة والمحافظة عليها ومدى تأثير البيئة على الحياة والطبيعة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تستهدف تثقيف الطلاب من خلال اللقاءات التوعوية وتعريفهم بالطبيعة وما تحتوي عليه المحمية من الموارد النباتية والكائنات الفطرية والبرامج التي تستهدف تنمية وإكثار الحياة النباتية والفطرية، وأشارت الهيئة إلى استمرار بث الرسائل التوعوية وإطلاق الحملات التثقيفية والبيئية في مختلف المناطق بالمملكة.
يُذكر أن هيئة تطوير المحمية تشارك في أسبوع البيئة بالمملكة بمجموعة من الأنشطة والمبادرات في مجالات بيئية متعددة تشمل زراعة الشتلات والشجيرات وحملات الإصحاح البيئي وفعاليات التثقيف والتعريف بجهود حماية البيئة والتنوع الطبيعي.
اهداف المبادرة
تثقيف الطلاب من خلال اللقاءات التوعوية
تعريفهم بالطبيعة وما تحتوي عليه المحمية من:
- الموارد النباتية
- الكائنات الفطرية
- إكثار الحياة النباتية والفطرية
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