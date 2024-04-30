شكرا لقرائتكم خبر محمية الملك سلمان تنفذ مبادرة توعية بيئية للطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مبادرة تثقيفية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وذلك ضمن أنشطة وبرامج الهيئة خلال أسبوع البيئة للعام 2024 الذي تحتفل به المملكة تحت شعار «تعرف بيئتك».

وتضمنت المبادرة إقامة عدة لقاءات توعوية في مدارس مدينة سكاكا و محافظة طبرجل ومنطقة تبوك تضمنت اللقاءات أهمية البيئة والمحافظة عليها ومدى تأثير البيئة على الحياة والطبيعة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تستهدف تثقيف الطلاب من خلال اللقاءات التوعوية وتعريفهم بالطبيعة وما تحتوي عليه المحمية من الموارد النباتية والكائنات الفطرية والبرامج التي تستهدف تنمية وإكثار الحياة النباتية والفطرية، وأشارت الهيئة إلى استمرار بث الرسائل التوعوية وإطلاق الحملات التثقيفية والبيئية في مختلف المناطق بالمملكة.

يُذكر أن هيئة تطوير المحمية تشارك في أسبوع البيئة بالمملكة بمجموعة من الأنشطة والمبادرات في مجالات بيئية متعددة تشمل زراعة الشتلات والشجيرات وحملات الإصحاح البيئي وفعاليات التثقيف والتعريف بجهود حماية البيئة والتنوع الطبيعي.

اهداف المبادرة

تثقيف الطلاب من خلال اللقاءات التوعوية

تعريفهم بالطبيعة وما تحتوي عليه المحمية من: