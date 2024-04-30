شكرا لمتابعة خبر عن رسمياً .. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطراً أو حاول الفرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، اليوم الثلاثاء ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ، عن إحدى فقرات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي ، أنه تقرر إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

كما أشار إلى أن المادة تنص على ” يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار”.