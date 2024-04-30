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رسمياً .. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطراً أو حاول الفرار

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الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، اليوم الثلاثاء ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ، عن إحدى فقرات اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي ، أنه تقرر إضافة فقرة إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

كما أشار إلى أن المادة تنص على ” يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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