تراند اليوم : شاهد: إبل عالقة وسط السيول في ⁧‫الجموم‬⁩ ⁧بعد هطول الأمطار الغزيرة على مكة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر إبل عالقة وسط سيول محافظة الجموم بمنطقة مكة.

وأبان الفيديو، الإبل عالقة وسط مياه السيول التي تدفقت بكميات كبيرة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة ،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.