2.2 مليون منحة أرض في 2023

وسجلت أمانة محافظة حفر الباطن الأقل في عدد المنح بـ 9564 منحة بإجمالي مساحة 411.331م2، تلتها أمانة منطقة نجران بـ 16532منحة مساحتها 5954 م2، وحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد سجلت أمانة منطقة الحدود الشمالية 20786 منحة مساحتها 47.145م2، فيما تصدرت عسير أعداد المستفيدين من الأوامر السامية بـ 961 مستفيد.
منح بالأمانات 2023
الرياض
995918
جدة
470581
الشرقية
140824
عسير
102922
مكة المكرمة
53168
المدينة المنورة
30863
الباحة
21374
جازان
24029
الجوف
55056
تبوك
69928
حائل
49912
الطائف
42664
الاحساء
58156
القصيم
87530
مستفيدون من الأوامر السامية
عسير
961
الرياض
936
حفر الباطن
460
تبوك
410
مكة المكرمة
209
الشرقية
150
القصيم
144
المدينة المنورة
52
الطائف
50
الحدود الشمالية
48
جدة
32
جازان
28
نجران
7
الباحة
5
الجوف
2
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