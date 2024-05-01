2.2 مليون منحة أرض في 2023

تفردت منطقة المدينة المنورة من بين المناطق بالعقارات المنزوعة في 2023، وسجلت 332 عقارا بينها 331 عقار منزوع بغرض خطوط التنظيم العام، وعقار واحد لإنشاء موقف سيارات، وذلك ضمن العقارات التي صدر قرار وزاري بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكيتها خلال العام، في المقابل سجل العدد الاجمالي للمنح المنفذة بموجب أوامر سامية حتى نهاية 2023، نحو 2.249.807 منحة ارض في جميع أمانة المناطق.

وسجلت أمانة محافظة حفر الباطن الأقل في عدد المنح بـ 9564 منحة بإجمالي مساحة 411.331م2، تلتها أمانة منطقة نجران بـ 16532منحة مساحتها 5954 م2، وحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد سجلت أمانة منطقة الحدود الشمالية 20786 منحة مساحتها 47.145م2، فيما تصدرت عسير أعداد المستفيدين من الأوامر السامية بـ 961 مستفيد.

منح بالأمانات 2023

الرياض

995918

جدة

470581

الشرقية

140824

عسير

102922

مكة المكرمة

53168

المدينة المنورة

30863

الباحة

21374

جازان

24029

الجوف

55056

تبوك

69928

حائل

49912

الطائف

42664

الاحساء

58156

القصيم

87530

مستفيدون من الأوامر السامية

عسير

961

الرياض

936

حفر الباطن

460

تبوك

410

مكة المكرمة

209

الشرقية

150

القصيم

144

المدينة المنورة

52

الطائف

50

الحدود الشمالية

48

جدة

32

جازان

28

نجران

7

الباحة

5

الجوف

2