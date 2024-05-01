شكرا لمتابعة خبر عن تعليقًا على الرواسب البلاستيكية .. الغذاء والدواء: المياه المعبأة استوفت المتطلبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المياه المعبأة المسجلة بالمملكة، قد استوفت متطلبات البيع، وذلك تعليقًا عما ورد بوجود شوائب بلاستيكية تسبب الجلطات.

وشددت الهيئة على حسابها على منصة إكس قائلة: “توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة، ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات”.

جاء ذلك ردًا على حديث أحدهم أن العبوات البلاستيكية تحتوي على شوائب، بإمكانها أن تختلط بالأطعمة والمياه المعبأة بزجاجات بلاستيكية، وتترسب بأعضاء الجسم المختلفة، مسببة الجلطات، وذلك حسب ما تم تداوله بوجود دراسات تثبت ذلك.

ونوهت هيئة الغذاء والدواء أنه في حال تم رصد أي مخالفة الاتصال بمركز الاتصال الموحد «بيّنة» على الرقم 935 لإحالة البلاغ إلى الجهة المختصة.