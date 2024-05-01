تراند اليوم : الصحراء تحولت إلى اللون الأبيض.. شاهد.. إبل تسير وسط كميات كبيرة من الثلوج والبرد في الطائف

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الإبل تسير وسط البرد والثلوج التي غطت الطائف.

وأظهر الفيديو الإبل وهي تسير من عدة اتجاهات في صفوف، بينما تحولت الصحراء إلى اللون الأبيض بسبب سقوط كميات كبيرة من البرد خلال الساعات الماضية.

وتجمعت الإبل حول بعضها، وبدأت في تناول العشب الظاهر من الثلوج التي غطت المنطقة الظاهرة في الفيديو بالكامل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.