شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة يلتقي رؤساء أندية الهواة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد من منصة "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، ومعالجة التحديات التي تواجه الأندية، والاطلاع على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتطوير القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، مع عدد من رؤساء أندية "هاوي" في منطقة تبوك، بحضور مدير قطاع تنمية الهوايات في برنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي.

وأشار البكر إلى أن اللقاء مع رؤساء أندية "هاوي" يهدف إلى تحفيز أندية الهوايات وتعزيز الوعي المجتمعي لممارسة هواياتهم المختلفة ضمن إستراتيجية برنامج جودة الحياة لقطاع الهوايات وفق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن عدد الأندية المستهدف الوصول إليها في 2030 أكثر من 6 آلاف نادٍ للهواة على مستوى المملكة.

هوايات متعددة

لفت إلى أن منطقة تبوك تعد من المناطق الغنية بالطاقات الشابة والهوايات المتعددة، فضلاً عن وجود البيئة والإمكانات المعززة لممارسة مختلف الهوايات، وتحتضن أكثر من 25 نادياً أقامت أكثر من 45 فعالية، في حين بلغ عدد الأعضاء أكثر من 1300 عضو، داعياً شباب المنطقة من الجنسين للاهتمام بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها عبر الدخول إلى تطبيق "هاوي" والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

وأكد ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بقطاع الهوايات، مثمناً المتابعة والتوجيهات المستمرة من سمو أمير منطقة تبوك، وسمو نائبه.

يُذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نمواً متسارعاً منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع 12 جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات "هاوي" التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.