شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار كثيف في شمال الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد شمال منطقة الرياض موجة غبار كثيف مساء اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع نشاط رياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز هذه المناطق وهي مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية,في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.