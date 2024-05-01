شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة ببحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق الدفاع المدني في بحرة 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة.

وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز هذه المناطق وهي مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية, في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.