شكرا لقرائتكم خبر الأمطار تغلق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المرور، أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، نظرا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المرور، أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، نظرا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة. وأشارت إلى أن الإغلاق تم احترازيا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسيتم فتح الأنفاق حال استقرار الطقس.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تغلق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.