تخصيص جناح تفاعلي للأطفال في أسبوع البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فعالياته التوعوية، خلال أسبوع البيئة 2024 للأطفال، عبر جناح تفاعلي وتعليمي مبتكر، يهدف إلى تأسيس جيل مشارك في استدامة البيئة.

ونظم المركز جناحه السنوي ضمن جهات عدة تحت شعار «تعرف بيئتك»، في ساحة غرناطة سكوير بمدينة الرياض، بفعاليات وجهت للأطفال بشكل خاص تحوي وسائل تعليمية وترفيهية جاذبة تهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة، وتغرس مفاهيم الالتزام بحماية الهواء والماء والتربة من التلوث ورفع جودتها.

وتبدأ رحلة الأطفال في معرفة معنى الالتزام البيئي بجدار المعرفة المتحرك، الذي يحوي عددا من النصائح وضعت على مكعبات معلقة، تتزين كل واجهة بلون ومعلومة، أو صورة وهي إحدى وسائل التعليم التي تساعد بشكل كبير على ترسيخ المعلومة.

وينتقل الزوار الصغار إلى لوحة الذكريات كي يسجلوا أسماءهم كأعضاء شرف، سيشاركون مستقبلا في الالتزام بحماية البيئة. فيما خصص جزء من الجناح للراحة والترفيه واختبار الذكاء، مثل استخدام مكعبات كيوب وغيرها من الألعاب التي تجعل زيارة الطفل غير تقليدية ولا تنسى وفي المكان ذاته.