شكرا لقرائتكم خبر 9 مسارات و47 حافلة لمشروع النقل العام في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، الجلسة الأسبوعية التي عقدت في قصره، أمس الأول، لمناقشة مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان «جيزان، وصبيا، وأبو عريش»، والذي تنفذه الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع أمانة منطقة جازان.

وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، التزام وحرص الهيئة بتطوير قطاع النقل العام في المملكة، وفق أعلى المعايير والنماذج العالمية، مبرزا أن مشروع النقل العام بالحافلات سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق، وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة. إضافة إلى الإسهام في الحد من التلوث البيئي. مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 9 مسارات، و47 حافلة مخصصة، لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن 84 نقطة توقف، في كل من: « جيزان، صبيا، أبو عريش»، بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يوميا.

وقدم أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، إيجازا عن المشروع وما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة، تراعي احتياجات ومتطلبات الجميع، بمن فيهم «ذوو الإعاقة». لافتا النظر إلى أن مسارات المشروع ستغطي 360 كلم، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان «جيزان، صبيا، أبو عريش»، وسيوفر طرقا متنوعة لدفع تكاليف الإركاب عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة المعد خصيصا للمشروع، الذي يتيح بواسطته «حجز التذاكر، ومعرفة مسارات الحافلات، ومعرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع».

النقل العام بجازان

يتكون من 9 مسارات.

47 حافلة مخصصة.

جيزان، صبيا، أبو عريش

يعمل على مدار 18 ساعة يوميا.

مسارات المشروع تغطي 360 كلم.

84 نقطة توقف في: