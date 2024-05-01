مبادرة سعودية لدعم وتطوير أبحاث الأوبئة والجوائح

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة أمس عن إطلاق مبادرة «أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية»؛ بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات الوطنية في مجال الأوبئة والجوائح، ودعم تطبيقات التقنية الحيوية الطبية فيها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة أمس عن إطلاق مبادرة «أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية»؛ بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات الوطنية في مجال الأوبئة والجوائح، ودعم تطبيقات التقنية الحيوية الطبية فيها. وتهدف المبادرة إلى دعم وتمويل الباحثين لإجراء أبحاث انتقالية وتجارب سريرية تسهم في تطوير منتجات واستراتيجيات مبتكرة للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها. وتتضمن مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية على ثلاث مسارات رئيسة؛ تهدف إلى تعزيز دور الأبحاث الصحية في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية ومكافحتها والوقاية منها وتطوير الأدلة والإرشادات العلمية لتعزيز مراقبتها. وتستهدف المبادرة الباحثين في الجامعات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة، ويمكن للمهتمين من باحثين وجهات التقديم عبر منصة المنح على موقع المعهد الإلكتروني www.snih.gov.sa من تاريخ 1 مايو 2024م. تتضمن مبادرة :

- أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية على 3 مسارات رئيسة.

- تعزيز دور الأبحاث في تشخيص وعلاج الأمراض.

- تطوير الأدلة والإرشادات العلمية لتعزيز مراقبتها.

أبرز الأهداف:

- دعم وتمويل الباحثين لإجراء أبحاث انتقالية.

- تطوير منتجات واستراتيجيات مبتكرة للوقاية.

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