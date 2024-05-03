تراند اليوم : مدمرة بالكامل ومفقود من بداخلها.. شاهد.. فيديو جديد للسيارة التي تعمد قائدها عبور سيل بلسمر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على السيارة التي تعمدت اقتحام سيل خارف بلسمر في أبها.

وأظهر الفيديو، السيارة مدمرة بالكامل بعد غرقها وانقلابها في السيل، حيث تعمد صاحبها الدخول بها في السيل.

وأسفر هذا الحادث عن جرف المركبة وغرق قائدها في السيل، وجاري البحث عن مفقود آخر المرافق للقائد.

ووفقًا لشهود العيان، فقد وقعت الحادثة في ساعات متأخرة من مساء أمس، حينما غرق الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في سيل خارف قرب بلدة بلّسمر.

وعثرت الفرق على جثة الشاب في ساعات الصباح الباكر، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقود الآخر.