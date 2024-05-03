تراند اليوم : "إحكام" تنشر أسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات

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صحيفة الخليج 365: نشرت منصة إحكام قائمة بأسماء المواقع في المملكة التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات:
وأوضحت أن المواقع هي:-
-حدود الحرمين الشريفين
-مسارات ومحطات الكهرباء
-المواقع الأثرية
-قمم الجبال
-المحميات الوطنية
-المشاعر المقدسة
-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك
-مواقع الخامات المعدنية
-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض
-محميات الحياة الفطرية
-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي
-المرافق والخدمات العامة
-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها
-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة
-أراضي المراعي والغابات
-أراضي المتنزهات البرية
-الأراضي الساحلية
-حرم الحدود