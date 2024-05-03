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تراند اليوم : "إحكام" تنشر أسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات

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صحيفة الخليج 365: نشرت منصة ⁧‫إحكام‬⁩ قائمة بأسماء المواقع في ⁧‫المملكة‬⁩ التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات:

وأوضحت أن المواقع هي:-

‏-حدود الحرمين الشريفين

‏-مسارات ومحطات الكهرباء

‏-المواقع الأثرية

‏-قمم الجبال

‏-المحميات الوطنية

‏-المشاعر المقدسة

‏-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك

‏-مواقع الخامات المعدنية

‏-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض

‏-محميات الحياة الفطرية

‏-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي

‏-المرافق والخدمات العامة

‏-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها

‏-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

‏-أراضي المراعي والغابات

‏-أراضي المتنزهات البرية

‏-الأراضي الساحلية

‏-حرم الحدود

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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