تراند اليوم : "إحكام" تنشر أسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات

صحيفة الخليج 365: نشرت منصة ⁧‫إحكام‬⁩ قائمة بأسماء المواقع في ⁧‫المملكة‬⁩ التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات:

وأوضحت أن المواقع هي:-

‏-حدود الحرمين الشريفين

‏-مسارات ومحطات الكهرباء

‏-المواقع الأثرية

‏-قمم الجبال

‏-المحميات الوطنية

‏-المشاعر المقدسة

‏-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك

‏-مواقع الخامات المعدنية

‏-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض

‏-محميات الحياة الفطرية

‏-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي

‏-المرافق والخدمات العامة

‏-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها

‏-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

‏-أراضي المراعي والغابات

‏-أراضي المتنزهات البرية

‏-الأراضي الساحلية