شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «معلومة بمليون ريال».. مستشارة سعودية تفجر مفاجأة... هذا ما يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أضافت المستشارة، خلال حديثها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجي”، أن الزوجة يجب أن تكون على استعداد للاعتراف بأخطائها إذا كانت قد أخطأت، مشيرة إلى أهمية وضع خطوط حمراء للمرأة وعدم تجاوزها، ملتزمة بقوانين الحلال والحرام وأكدت على أنه من الضروري أن تحترم المرأة نفسها وتلتزم بالقيم والأخلاق في الحياة الزوجية، معبرة عن أهمية فهم الزوج لاحتياجاتها في هذه المرحلة.

إزاى تختارى شريك حياة مناسب ؟

قبل اتخاذ قرار الزواج، يتعين على المرأة أن تتعرف على نفسها بشكل جيد وتحدد ميولها وتطلعاتها يجب عليها أيضا النظر إلى شريك حياتها بناء على مدى دعمه وتفهمه لطموحاتها وأهدافها الشريك الذي يدعم أحلامها ويشارك في تحقيقها يمثل اختيارا جيدًا.

تحديدا يجب على المرأة النظر إلى التوافق الفكري مع الشريك المحتمل إذا كان هناك اتجاهات متشددة في أفكار الرجل قد لا تتناسب مع معتقدات المرأة، فيجب مناقشة هذه القضايا بوضوح قبل اتخاذ قرار الزواج يجب أيضا أن يكون هناك توافق في المستوى العلمي، حيث يخلق ذلك بيئة صحية للحوار والتفاهم. وفيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، يجب أن يكون هناك توافق لتجنب الفروق الكبيرة التي قد تؤدي إلى عدم التفاهم بين الطرفين وأخيرا، يجب أن تشعر المرأة بالأمان والراحة النفسية مع الشريك المحتمل إذا كان هناك شعور بالارتياح والثقة، فإن هذا يسهم في نجاح العلاقة.

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