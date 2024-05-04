تراند اليوم : "مش الأول يتفقوا مين منهم اللي هيدخل".. شاهد.. تعليق الداعية المصري أحمد كريمة على دخول المسلمين فقط الجنة

صحيفة الخليج 365: رد الداعية المصري أحمد كريمة ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على سؤال بشأن الجدل حول دخول المسلمين الجنة دون غيرهم.

آية قرآنية

وقال " كريمة " خلال لقائه مع برنامج " كلام الناس" المذاع على قناة " أم بي سي مصر ": الله تعالى قال "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

مفاتيح الجنة والنار

وتابع، يقول الله تعالى :" أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ".. مين أنا عشان أكون واصي على الناس وأدعي إني بمسك مفاتيح الجنة والنار، وأدخل فيهم الناس، فمثلا مجتمع المسلمين مش المفروض يتفقوا الأول مين منهم هيدخل النار ومين هيدخل الجنة، فهم يتنازعون والشيعة يدعون أن الجنة لهم، وكذلك السلفيين والصوفية والإخوان والدواعش كل منهم يدعون أن الجنة لهم".

الوعد والوعيد

وأضاف، بقول للمسلمين الأنقياء اقرءوا الآية في سورة القيامة:" بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره".. لا تشغل نفسك بغيرك، الجنة والنار في الآخرة.

وواصل، إذا جاء وعد أو وعيد.. الخير اسمه وعد.. والشر اسمه وعيد، وعلمونا في الأزهر الشريف أن الله إذا وعد حقق وعده وهو الجنة، وإذا أوعد بالنار فإن من دلائل الكرم أن الكريم إذا أوعد أن يعفو ويخلف وعيده.

واختتم قائلا:" لا نشغل أنفسنا بمصير غيرنا، وإنما نشغل أنفسنا بمصيرنا فقط".