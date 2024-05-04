تراند اليوم : بالفيديو.. "وليد الفراج" يعلق على نتيجة دوري روشن المتوقعة .. ويكشف احتمالات حسم الهلال للبطولة

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة من برنامجه " أكشن مع وليد" ، عن المباريات المتبقية لدوري روشن ، وحالات حسم الهلال للتتويج بالبطولة .

وقال : اليوم خلاص دوري روشن أحنا في الجولة الثلاثين ، وباقي فقط 4 نقاط يجيبها الهلال ، فإذا وصل للنقطة 87 أنتهى دوري روشن .

الهلال وحسم الدوري

وتابع: إذا مشى الهلال بانتصارات متتالية راح يحسم الدوري قبل نهايته بجولتين ، وهذا مؤشر ما هو مختلف ، وأعتقد هذا منطقي أن يٌحسم الدوري في جولتين ما هي مفاجأة .

وأردف: إذا تجاوز الهلال مباراتي الأهلي والحزم ، راح يحتفل الهلال بالبطولة، يحتفل فقط وليس تتويج ، حيث أنه سيلعب بعد ذلك مع النصر ، ثم يكون التتويج الرسمي بعد مباراته مع الطائي .

نقاط الفوز

واستكمل: القصة كلها 4 نقاط للفوز ، وياإما يحتفل أمام الحزم أو يحتفل بمباراته مع النصر والقصة كلها مرتبطة بمباراة الأهلي مع الهلال .

وأردف: على الجانب الآخر أي خسارة يتعرض لها النصر لو فرضنا أن الوحدة قدرت تفوز على النصر ن يكون الهلال يحتاج إللى نقطة واحدة للفوز بالبطولة ، يعني تطلع تنزل يمين يسار هذا دوري لونه " بلو" .

حالات حسم الهلال للدوري

واستطرد: وهذه الحالات التي يحسم بها الهلال الدوري : الحالة الأولى : تحقيق 4 نقاط على الأقل من 5 مباريات . الحالة الثانية : الفوز على النصر فقط حتى لو خسر كل مبارياته . الحالة الثالثة : التعادل مع النصر فقط وإذا خسر الـ 4 مبارياته المتبقية ، وبهذا يكون هو بطل دوري روشن دوري " بلو " . وواصل مازحا :لا ياعمي بلا دوري بلو ، هو دوري روشن ناقصين إحنا قضايا .