تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن أشهر طرق علاج أورام الكبد السرطانية

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة والأشعة التشخيصية للجسم والبطن والحوض، الدكتور رعد مدخلي، عن أشهر طرق علاج أورام الكبد السرطانية.

وقال مدخلي، خلال لقاء ببرنامج "يا هلا": أحد أشهر طرق علاج أورام الكبد السرطانية هي الإصمام بالمواد المشعة من خلال إعطاء المريض حبيبات عليها مواد مشعة؛ وبالتالي تصدر نشاطا إشعاعيا بداخل المريض مما يؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية.

وتابع: نسبة عودة هذه الأمراض بعد استخدام الإصمام منخفضة جداً ويمكن علاجها بالقسطرة؛ ولكن تعتمد على تشريح المريض أكثر من اعتمادها على القسطرة.