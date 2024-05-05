أمر ملكي بتعيين 261 عضوا في النيابة العامة

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وثمن النائب العام سعود المعجب، الأمر الملكي، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيا مع رؤية المملكة.
وسأل المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم، والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته.
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