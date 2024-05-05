شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض «وعينا أمن» بتعليم مكة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة غدا معرضا توعويا بعنوان «وعينا أمن» وتستضيف فيه عددا من الجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام إلى رفع مستوى الوعي الذي يحقق الأمن بمفهومه الشامل، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وذلك بقاعة المعارض والمؤتمرات.

وتشارك الجهات بأركان متنوعة تتناول مختلف مجالات التوعية من أهمها التوعية بأهمية السلامة الفكرية، وتعزيز الولاء للدين ثم المليك والوطن، وتنمية قيم المواطنة المسؤولة في البيئات الواقعية والافتراضية، إلى جانب التحذير من الجرائم المعلوماتية، والتوعية بكل ما يعزز الصحة الجسمية والنفسية، والوقاية من كافة أشكال المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويصاحب المعرض في يومه الأول محاضرة بعنوان:” جهود ملوك المملكة العربية السعودية في بسط الأمن وحفظة وتعزيز اللحمة الوطنية وتنمية البلاد، وواجبنا تجاه هذه المكتسبات” يقدمها الدكتور صالح الفريح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى.